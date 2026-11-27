Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сегодня, 27 ноября, прибыл в Киев с двухдневным визитом.

Об этом Берсе сообщил в соцсети Х в пятницу, 27 ноября.

«Сегодня утром я прибыл в Киев. Справедливый и прочный мир для Украины должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права, – написал генсек Совета Европы.

27 ноября 2026, 09:59 24 страны Евросоюза поддержали дополнительный заем Украине на 45 миллионов евро – Кошта Инициативу Еврокомиссии относительно дополнительного кредита для Украины на 45 млрд евро в рамках финансовой поддержки 2027 года поддержали 24 из 27 государств Евросоюза.

Также он добавил, что на протяжении двух дней проведет встречи с представителями украинской власти, в ходе которых обсудит предстоящую деятельность Совета Европы.

Как известно, недавно Комитет министров Совета Европы утвердил новый План действий для Украины на 2027–2030 годы с общим ориентировочным бюджетом в 70 млн евро.

Кроме этого стало известно, что Европейский Союз планирует убедить Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины, чтобы покрыть дефицит финансирования Киева на 70 млрд евро в 2027 году.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно по меньшей мере 70 млрд евро дополнительной поддержки от Европейского Союза на следующий год для финансирования обороны.

Тем временем Европейский парламент окончательно одобрил бюджет Евросоюза на 2027 год. Отдельно заложено 650 млн евро на обслуживание долга по кредиту на поддержку Украины.

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