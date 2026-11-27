В пятницу утром, 27 ноября, российские оккупанты ударили по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова, в результате чего по меньшей мере три человека пострадали.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Зафиксированы вражеские удары БпЛА в Шевченковском и Киевском районах города. Экстренные службы работают в усиленном режиме», – написал чиновник.

Он уточнил, что количество пострадавших в Шевченковском районе увеличилось до трех человек. Медики оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Отдельно Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков, а также 10 населенных пунктов Харьковской области. По данным местных властей, в результате российских обстрелов один человек погиб, еще 15 гражданских пострадали.

«В г. Харьков погибла 86-летняя женщина, получили ранения 6 человек, еще двое – получили острую реакцию на стресс; в г. Изюм 6 человек получили острую реакцию на стресс; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской общины ранен 45-летний мужчина», – добавил Синегубов.

При этом около 07:50 утра городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о еще одном ударе по Киевскому району города.

Напомним, российские войска в ночь на 27 ноября выпустили по Украине 155 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Как известно, вчера, 26 ноября, российский реактивный дрон ударил по зданию Харьковского авиационного института. В результате атаки на город погибла женщина.

Количество пострадавших в Харькове уже возросло до восьми человек. Повреждены корпус ХАИ и спорткомплекс «Локомотив».

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