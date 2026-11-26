Российский реактивный вражеский дрон 26 ноября ударил по зданию Харьковского авиационного института. В результате атаки на город есть погибшая.

Об этом 26 ноября сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным россияне атаковали город реактивными беспилотниками и «Бандеролью».

Слободской район атаковала «Бандероль», сообщил Терехов. А Киевский – реактивные БПЛА. По его данным, по зданию ВУЗа в Киевском районе ударил дрон.

Также по информации главы ОВА Синегубова, в Киевском районе погибла 86-летняя женщина, есть раненые.

«В Киевском районе – еще трое пострадавших. Женщины 53 и 66 лет получили ожоги, им оказывают медицинскую помощь. 18-летняя девушка испытала острую реакцию на стресс», – отметил Синегубов.

До этого сообщалось о травмированном 75-летнем мужчине.

Кроме этого, в результате вражеского удара в Киевском районе загорелся частный дом.

Обновлено в 12:40

Еще два человека пострадали в Киевском районе Харькова, отметил глава ОВА Синегубов.

«Получили ранения мужчины 75 и 52 лет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего в настоящее время в Киевском районе известно об одном погибшем человеке и 6 пострадавших. Ликвидация последствий продолжается», – написал он.

Напомним, российские войска в ночь на 26 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.

А на прошлой неделе россияне ударили дроном возле детского сада в Харькове. В результате атаки пострадали пять человек.

Всего российские войска в ночь на 26 ноября выпустили по Украине баллистические ракеты и 113 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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