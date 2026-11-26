Количество пострадавших в Харькове в результате российской атаки в четверг, 26 ноября, возросло до восьми человек, а еще один человек погиб.

Об этом сообщают начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба ГСЧС.

«До восьми человек возросло количество пострадавших от сегодняшней атаки врага на Харьков. Четырех человек госпитализировали», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранения получили три женщины – 53, 69 и 74 лет, двое 75-летних мужчин и еще один 51-летний мужчина. Также, как отмечается, получили острую реакцию на стресс 18-летняя девушка и 61-летняя женщина.

При этом, по данным ГСЧС, из-под завалов спасли одного мужчину.

В то же время министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что в результате атаки пострадали четверо сотрудников Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт».

Согласно его словам, российский дрон попал в главный корпус вуза, а под ударом оказался музей университета, расположенный на третьем этаже. Пожар возник на двух этажах вуза. Также под ударом оказался спортивный комплекс «Локомотив» в Харькове.

Как отмечается, в результате атаки пострадали четверо сотрудников университета, их доставили в больницу. Бутенко добавил, что команда университета оценивает повреждения и подсчитывает ущерб.

Ранее сообщалось, что российский реактивный вражеский дрон 26 ноября ударил по зданию Харьковского авиационного института. В результате атаки на город есть погибшая.

Напомним, российские войска в ночь на 26 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.

Как известно, российские оккупационные войска сбросили на Славянск две авиабомбы, в результате чего по меньшей мере один мужчина погиб, еще один гражданский получил ранения.

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