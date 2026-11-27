Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать квартиру, в которой проживает бывшая заместитель руководителя управления обеспечения межпарламентских связей аппарата Верховной рады Дарина Козырецкая.

Об этом говорится в решениях Высшего антикоррупционного суда от 19 и 23 ноября, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, прокурор САП просил наложить арест на квартиру в Киеве общей площадью 66,4 квадратных метра стоимостью 5 млн грн, в которой проживает Козырецкая. Жилье зарегистрировано 27 февраля 2023 года вероятно на мать экс-чиновницы Наталию Некращук. Указанная квартира указана в декларации Козырецкой как безвозмездное пользование. Также прокуратура подала гражданский иск к Козырецкой и Некращук.

«Заявление САП об обеспечении иска о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства – удовлетворить. Наложить арест на имущество, которое на праве собственности принадлежит (Некращук – ред.), а именно квартиру общей площадью 66,4 кв. м. Арест накладывается без запрета пользования имуществом... Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по гражданскому делу по иску прокурора САП к ответчикам (Козырецкой и Некращук – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Назначить дело к рассмотрению в подготовительном судебном заседании на 10:00 17 декабря 2026 года», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов и их конфискации экс-министра агрополитики и продовольствия Виталия Коваля и его тещи.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации части стоимости квартиры тещи министра агрополитики Коваля. Речь шла о жилье в одном из киевских ЖК площадью 170,1 квадратных метра, в котором проживал министр вместе с семьей, хотя ее владельцем была его теща. Анализом доходов и расходов родственницы Коваля установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута добытыми доказательствами.

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