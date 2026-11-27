В пятницу, 27 ноября, Кабмин направил более 600 миллионов гривен на реконструкцию медицинских учреждений в прифронтовых регионах.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил в соцсетях.

4 августа 2026, 13:55 Как уменьшилось количество медучреждений в Украине за годы вторжения: статистика по областям Количество больничных учреждений в Украине за годы большой войны уменьшилось с 1135 до 896, то есть на 239 заведений, или 21,1 процента. В каких областях наибольшее уменьшение – на инфографике Слово и дело.

«Правительство направило более 600 млн грн на модернизацию медицинских учреждений в прифронтовых регионах. Для этого перераспределили имеющиеся расходы в пользу инвестиционных проектов, которые требуют дополнительного финансирования до конца года», – говорится в заявлении премьера.

Согласно его словам, соответствующие средства пойдут на реконструкцию больничных корпусов, обустройство укрытий и строительство помещений для новых отделений в четырех медучреждениях Харьковской и Днепропетровской областей.

«Несмотря на постоянные российские атаки, больницы в прифронтовых регионах продолжают работать. Важно, чтобы люди и дальше могли получать медицинскую помощь, а условия в больницах были безопасными и комфортными как для медиков, так и для пациентов», – добавил Корецкий.

Напомним, вблизи линии фронта планируют построить современную подземную больницу с операционными за €2,5 миллиона.

Как известно, в сентябре Кабинет министров утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы.

А в октябре правительство направило более 350 млн грн на ремонт укрытий в роддомах и защиту больниц.

Также в Украине до конца года возобновят аэромедицинскую эвакуацию пациентов вертолетами ГСЧС, что позволит значительно сократить время транспортировки больных.

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