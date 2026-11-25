Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания истребителей F-16 на общую сумму 621,9 млн долларов.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Пакет предусматривает поставку пиротехнических устройств для катапультных систем самолетов, лабораторного оборудования и транспортного обеспечения. Эти товары и услуги дополнят ранее согласованное соглашение о поддержке F-16.
Закупку профинансируют Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия в рамках программы JUMPSTART. Американское правительство не будет тратить на это соглашение собственных средств.
В Госдепе отметили, поставщиков оборудования и услуг будут выбирать на конкурсной основе. В то же время реализация соглашения не будет нуждаться в направлении в Украину дополнительных американских чиновников или представителей компаний-подрядчиков.
Напомним, недавно сообщалось, что Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов 20-мм калибра, которые используют для бортовых пушек истребителей F-16.
Также известно, что Бельгия до конца 2026 года планирует передать Украине 10 истребителей F-16.
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