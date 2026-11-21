Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа, который назвал российского диктатора владимира путина своим другом. По словам Зеленского, для Украины глава Кремля остается врагом и убийцей, а подобные высказывания могут создавать у него ощущение безнаказанности.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN.

21 ноября 2026, 03:59 Трамп считает, что и Зеленский, и путин хотят завершить войну, но не знают как Дональд Трамп заявил, что Зеленский и путин хотят завершить войну, но не знают, как это сделать. Президент США также упомянул о личной неприязни между ними и признал, что достичь мира сложнее, чем он ожидал.

Зеленский подчеркнул, что Трамп сам решает, как называть российского диктатора, однако отношение украинцев к путину остается неизменным.

«Как называть путина – это дело президента Трампа. И, конечно, для нас он враг. И, конечно, для нас он убийца. И, думаю, для большинства людей в мире он убийца», – заявил президент.

По мнению Зеленского, когда путина называют другом, он не чувствует должного давления и не воспринимает себя как убийцу. Вместо этого российский диктатор получает сигнал, что может и дальше продолжать агрессию против Украины.

«Он не чувствует достаточного давления. Не знаю, красный это свет или зеленый для того, чтобы он продолжал, но он не притормаживает. Так что он чувствует, что может продолжать», – объяснил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что речь идет не только о боевых действиях между военными, в частности мобилизованными и подготовленными к войне людьми. По его словам, путин целенаправленно убивает мирное население Украины.

«Но он также убийца гражданских. После того как он не добился никакого успеха на поле боя – в этом году они проиграли две наступательные операции, – они и решили убивать гражданских», – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что российские войска продолжают массированно атаковать украинскую инфраструктуру. Под ударами оказываются объекты критической инфраструктуры, мосты, железнодорожные станции, школы и церкви.

Напомним, в четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне состоялись переговоры между представителями Китая, США и россии. По итогам была принята совместная декларация о мире, которая предусматривает снижение ядерных рисков, соблюдение иммунитетов должностных лиц, реформирование ООН, а также расширение производства и поставок нефтепродуктов.

Трамп и путин также провели отдельную двустороннюю встречу на полях саммита. Переговоры длились около 40 минут, а главной темой разговора стала война в Украине.

В то же время Трамп заявил, что не будет принимать окончательных решений относительно войны в Украине без консультаций с президентом Владимиром Зеленским.

А накануне американский лидер заявил, что Владимир Зеленский и владимир путин хотят завершить войну, но не знают, как это сделать. По его словам, достижению мира также мешает личная неприязнь между украинским и российским лидерами.

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