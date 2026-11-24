Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся достичь мирного соглашения между Украиной и россией как можно быстрее, в идеале – до января 2027 года. В то же время Киев рискует столкнуться с требованиями о значительных уступках, тогда как российский диктатор владимир путин не демонстрирует готовности завершить войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

«Есть желание двигаться очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы также очень хотим мира, но не только за счет Украины», – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, если Трампу не удастся убедить путина завершить войну до конца года, Украина обратится к новому составу Конгресса США, который будут контролировать демократы, с призывом усилить давление на россию.

В частности, если не будет достигнуто приемлемое для Киева мирное соглашение, Украина будет добиваться мощного пакета американской военной помощи и усиления санкций против рф.

«Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, которые дадут россиянам четкий сигнал: пора садиться за стол переговоров и завершать войну», – заявил глава государства.

Bloomberg отмечает, что Кушнер и Уиткофф предлагали Украине отказаться от Донбасса в пользу россии в обмен на определенную форму гарантий безопасности от НАТО. Киев отвергает требование москвы о передаче остальной части Донецкой области, поскольку это сделает Украину уязвимой к новому российскому вторжению.

Зеленский также подчеркнул необходимость получения четких обязательств от западных партнеров по военной поддержке и усилению санкций в случае повторной агрессии россии.

В то же время президент считает полноправное членство Украины в НАТО значительно более действенным вариантом обеспечения безопасности. По его мнению, если Трамп поддержит вступление Украины в Альянс, европейские союзники также согласятся на это.

Напомним, накануне зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что пытался убедить американского лидера прекратить давление на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он действует в интересах Украины, стремясь завершить войну.

А СМИ писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа стремится договориться о завершении войны между Украиной и россией до начала января. В Вашингтоне спешат достичь соглашения до того, как Демократическая партия получит контроль над Конгрессом США.

Также ранее в СМИ уже появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и россией на декабрьском саммите G20 в Майами. Для этого он может усилить давление на Киев, чтобы заставить украинскую сторону пойти на уступки.

Тем временем спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь мирного соглашения до изменения политической ситуации в Штатах.

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