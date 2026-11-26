Группа компаний «БЛУМИ», производящая туалетную бумагу и другую санитарно-гигиеническую продукцию под названием «Снежная Панда» и рядом других брендов, прекращает производство в Украине. Причиной стало уничтожение производства в результате российских атак.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Снежная Панда».

12 ноября 2026, 13:37 Что будет с ценами в Украине зимой: какие товары могут подорожать больше всего Экономист Олег Пендзин объяснил, как валютный курс, расходы на логистику и новая волна миграции будут влиять на цены в Украине зимой, какие товары могут подорожать и что будет сдерживать инфляцию.

Накануне предприятие пережило пятую атаку рф. В результате удара производственное оборудование получило повреждения, которые делают невозможным его восстановление. Люди не пострадали.

«Учитывая эти обстоятельства, группа компаний «БЛУМИ» прекращает производство продукции в Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования», – говорится в сообщении.

Решение касается всех брендов компании, в частности, «Снежной Панды», «Нежного прикосновения», «Zoo Zoo», «Helper» и «Helper Professional».

Напомним, в середине ноября стало известно, что агрохолдинг Kernel полностью приостановил работу своих маслоэкстракционных заводов в Украине и временно прекратил закупку семян подсолнечника. Причиной стали российские атаки, в результате которых повреждены производственные помещения, оборудование и резервуары компании.

Также сообщалось, что о вынужденной остановке производства и закупке всех видов масличных культур заявляла компания «Королівський Смак».

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