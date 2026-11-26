В четверг, 26 ноября, во временно оккупированном Крыму сообщили о масштабном обесточивании. Без электричества, вероятно, остались весь полуостров и город Севастополь.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на ряд российских СМИ.

28 июля 2026, 18:05 «Крымский рубильник off»: как Крым погружается в гуманитарный кризис Из-за военной операции ВСУ ситуация во временно оккупированном Крыму все больше напоминает 1990 год.

«Массовые перебои с электричеством в Крыму продолжаются с конца октября. Российские власти связывают их с повреждениями магистральных электросетей за пределами Крымского полуострова», – говорится в сообщении.

На данный момент официального подтверждения отсутствия света от оккупационных властей у всех потребителей аннексированного полуострова пока нет. По данным СМИ, блэкаут произошел из-за аварии на электросетях за пределами Крыма.

В предприятии «Севастопольэнерго» подтвердили, что город полностью остался без напряжения из-за аварии. Перед этим сообщалось, что в Севастополе отключены все очереди потребителей, поскольку электроэнергии недостаточно даже для соблюдения графиков.

В то же время по данным «Крымэнерго», ограничения затронули десятки населенных пунктов, включая Симферополь, Евпаторию, Алушту и Керчь, где продолжительность отключений может достигать 12 часов.

Как отмечается, из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Евпатории остановились трамваи, а в Симферополе часть троллейбусных маршрутов заменили автобусами.

Напомним, в сентябре бойцы Сил беспилотных систем обесточили еще около 40 энергетических узлов на территории рф и на временно оккупированных украинских землях.

Как известно, этим летом СБС ВСУ в сотрудничестве с другими подразделениями реализовали масштабную операцию под названием «Крымский рубильник off». Тогда украинские военные атаковали сотни энергообъектов на оккупированных территориях, преимущественно в Крыму. Тогда удары вызвали на полуострове серьезный энергетический и логистический кризис.

Также о масштабном блэкауте в Крыму сообщалось и в конце октября.

А недавно сообщалось, что оккупированная Запорожская АЭС снова потеряла внешнее питание из-за российского обстрела.

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