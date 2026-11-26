В четверг, 26 ноября, Испания объявила чрезвычайную ситуацию из-за угрозы утечки дизельного топлива с танкера, который затонул вблизи острова Ибица. Судно перевозило около 7 тысяч тонн топлива.

Об этом сообщает местное издание EFE.

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Судно Med Emre, перевозившее около 7 тысяч метрических тонн дизельного топлива, затонуло у побережья острова Ибица сегодня утром, 26 ноября. В результате инцидента один человек погиб, еще 16 членам экипажа удалось спастись.

По предварительным данным, на судне произошел прорыв, который в конечном итоге привел к затоплению.

Четверо пострадавших членов экипажа имеют признаки гипотермии, обезвоживания, проглатывания соленой воды и отравления в результате контакта с нефтепродуктами. Пострадавшие остаются в больницах Ибицы и Валенсии.

Как отмечается, испанские власти ввели второй уровень чрезвычайной ситуации, который предусматривает привлечение дополнительных государственных ресурсов для предотвращения разлива и ликвидации его последствий, которые могут нанести ущерб морской экосистеме и побережью.

К месту аварии направили судно морской спасательной службы Clara Campoamor, оборудованное для борьбы с разливами загрязняющих веществ. Там также находится спасательное судно Salvamar Talía.

Кроме того, самолет морской спасательной службы осуществляет облет зоны затопления, чтобы подтвердить, произошел ли разлив топлива в море, и оценить его масштабы.

В то же время Министерство экологического перехода активировало план по локализации возможных разливов. На данный момент в зоне аварии признаков загрязнения не обнаружено.

Власти Балеарских островов также активировали нулевой уровень регионального плана гражданской защиты. Это позволит постоянно следить за ситуацией и оперативно реагировать на любые угрозы для побережья и морской экосистемы.

Напомним, недавно в Новом Орлеане танкер столкнулся с круизным лайнером на реке Миссисипи. Судно перевернулось и затонуло, 32 человека госпитализировали.

16 ноября у побережья Болгарии затонуло грузовое судно BETUL 8 под флагом Сомали. По данным «Reuters», причиной крушения стал удар морского беспилотника, однако официально эту информацию не подтверждали.

Уже 17 ноября неподалеку от побережья Болгарии затонул танкер с СПГ Gas Husky под флагом Либерии.

А недавно в Ормузском проливе под обстрел попали два танкера, в результате чего пропал без вести один из членов экипажа.

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