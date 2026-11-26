Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила факт преступной кибератаки на свои системы, в результате которой хакеры похитили более 12 ГБ внутренних и персональных данных.

Об этом информирует «The Athletic» со ссылкой на представителя ФИФА.

По данным издания, хакеры проникли в систему, выдавая себя за сотрудников футбольной организации.

3 ноября 2026, 10:00 В Британии прогнозируют всплеск кибератак с ИИ на инфраструктуру в ближайшие два года Британский Национальный центр кибербезопасности – NCSC – предупредил, что очень вероятно, что искусственный интеллект будет использован в атаке на критическую инфраструктуру страны до 2028 года.

Ответственность за взлом взяла на себя группа Handsome Boy Hacking Club (HBHC). Она опубликовала в социальной сети X скриншот файлов, связанных с ФИФА, заявив о похищении данных.

По утверждению хакеров, среди похищенных материалов были документы, удостоверяющие личность, иммиграционные документы, сведения о руководстве, финансовые и юридические документы, а также внутренние записи и скриншоты.

«ФИФА может подтвердить, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой произошел несанкционированный доступ к ограниченному объему персональной и деловой информации», – прокомментировал представитель организации.

Также источники в ФИФА, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что объем утечки составляет менее 0,1% всех данных.

Сейчас ФИФА сотрудничает с соответствующими органами, включая правоохранителей, уточнили в организации.

Также организация осудила незаконное получение и публикацию информации, в том числе персональных данных и назвала ситуацию серьезным нарушением конфиденциальности, которое может иметь тяжелые последствия.

Напомним, недавно Центральное разведывательное управление США и еще по меньшей мере две американские разведывательные службы были атакованы киберпреступниками. Хакеры могли использовать ИИ.

А ранее в Google сообщили, что русскоязычные злоумышленники, вероятно, провели первую полностью автоматизированную кибератаку с использованием искусственного интеллекта.

Тем временем Япония объявила чрезвычайную ситуацию в киберпространстве из-за волны хакерских атак, которые коснулись железнодорожных операторов, автопроизводителей, сетей караоке, больниц и государственных учреждений. Более 20 крупных компаний сообщили о кибератаках, в результате которых могла произойти утечка данных десятков миллионов записей с персональными данными клиентов.

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