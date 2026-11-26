Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила факт преступной кибератаки на свои системы, в результате которой хакеры похитили более 12 ГБ внутренних и персональных данных.
Об этом информирует «The Athletic» со ссылкой на представителя ФИФА.
По данным издания, хакеры проникли в систему, выдавая себя за сотрудников футбольной организации.
Ответственность за взлом взяла на себя группа Handsome Boy Hacking Club (HBHC). Она опубликовала в социальной сети X скриншот файлов, связанных с ФИФА, заявив о похищении данных.
По утверждению хакеров, среди похищенных материалов были документы, удостоверяющие личность, иммиграционные документы, сведения о руководстве, финансовые и юридические документы, а также внутренние записи и скриншоты.
«ФИФА может подтвердить, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой произошел несанкционированный доступ к ограниченному объему персональной и деловой информации», – прокомментировал представитель организации.
Также источники в ФИФА, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что объем утечки составляет менее 0,1% всех данных.
Сейчас ФИФА сотрудничает с соответствующими органами, включая правоохранителей, уточнили в организации.
Также организация осудила незаконное получение и публикацию информации, в том числе персональных данных и назвала ситуацию серьезным нарушением конфиденциальности, которое может иметь тяжелые последствия.
Напомним, недавно Центральное разведывательное управление США и еще по меньшей мере две американские разведывательные службы были атакованы киберпреступниками. Хакеры могли использовать ИИ.
А ранее в Google сообщили, что русскоязычные злоумышленники, вероятно, провели первую полностью автоматизированную кибератаку с использованием искусственного интеллекта.
Тем временем Япония объявила чрезвычайную ситуацию в киберпространстве из-за волны хакерских атак, которые коснулись железнодорожных операторов, автопроизводителей, сетей караоке, больниц и государственных учреждений. Более 20 крупных компаний сообщили о кибератаках, в результате которых могла произойти утечка данных десятков миллионов записей с персональными данными клиентов.
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