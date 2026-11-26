Украина получила 450 миллионов долларов от Всемирного банка и под гарантии правительства Японии в рамках двух программ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий 26 ноября.

«Украина получила от Всемирного банка и под гарантии правительства Японии 450 млн долларов по двум программам: RISE – для поддержки бизнеса, SURGE – для поддержки восстановления. Обе работают по одному принципу: средства предоставляются за достигнутые показатели», – отметил Корецкий.

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В частности, 225 млн долларов поступили по программе RISE. Из них 190 млн – заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии Правительства Японии. Еще 35 млн – кредит Международной ассоциации развития.

«Всемирный банк подтвердил достигнутые показатели. В частности, 20 тысяч предпринимателей и предприятий получили финансирование и/или услуги по модернизированным программам господдержки бизнеса, а через еДозвил подано 100 тысяч заявлений. Представители 500 компаний прошли программы повышения способности относительно стандартов продукции, гармонизированных с требованиями ЕС. Программа RISE должна усилить государственную поддержку малого и среднего бизнеса и расширить доступ украинских предприятий к внешним рынкам», – подчеркнул Корецкий.

Еще 225 млн долларов займа Международного банка реконструкции и развития также поступили под гарантии японского правительства по программе SURGE, которая направлена на создание институциональных основ для внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления и отстройки Украины.

«Это о лучшем управлении публичными инвестициями, укреплении способности на государственном и местном уровнях планировать и реализовывать проекты восстановления», – добавил Корецкий.

Напомним, недавно Украина получила от Европейского Союза почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый крупный единовременный транш за всю историю программы.

Также 16 ноября Киев получил новый оборонный транш от Европейского Союза в рамках долгосрочной программы Ukraine Support Loan в размере 1,7 млрд евро.

Кроме этого, Сергей Корецкий сообщил, что Украина совместно с Европейским Союзом готовит экстренный зимний пакет помощи, который будет предусматривать поставки генераторов, зарядных станций, автобусов, а также поддержку в восстановлении мостов и переправ через Днепр.

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