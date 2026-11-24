Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина стоит за атакой на российское грузовое судно Sparta II в Финском заливе.
Заявление прозвучало в интервью Bloomberg.
«Мы все сделали правильно. Каждое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой подсанкционный груз, который может перевозить что угодно, является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах», – отметил президент.
По словам Зеленского, Sparta II атаковали в территориальных водах россии, однако после удара охваченное огнем судно дрейфовало в воды Финляндии, где его впоследствии отбуксировали.
Президент также признал, что инцидент вызвал разную реакцию в Европе, поскольку некоторые партнеры обеспокоены ударами в Балтийском море. Он поручил правительству и военным активнее общаться с союзниками, чтобы предоставлять им достаточно информации и избегать неожиданностей.
Напомним, 21 ноября пограничная служба Финляндии заявили, что российское судно Спарта II атаковали дроны. После этого сухогруз вошел в территориальные воды Финляндии, а экипаж эвакуировали.
После атаки финские военные временно ограничивали воздушное и морское движение в восточной части Финского залива.
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