Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина стоит за атакой на российское грузовое судно Sparta II в Финском заливе.

Заявление прозвучало в интервью Bloomberg.

23 ноября 2026, 15:05 К атакам дронов на российские суда в Балтийском море следует привыкать – премьер Эстонии Премьер-министр Эстонии выразил мнение, что странам Балтийского региона нужно быть готовыми к повторным атакам беспилотников на российские суда.

«Мы все сделали правильно. Каждое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой подсанкционный груз, который может перевозить что угодно, является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах», – отметил президент.

По словам Зеленского, Sparta II атаковали в территориальных водах россии, однако после удара охваченное огнем судно дрейфовало в воды Финляндии, где его впоследствии отбуксировали.

Президент также признал, что инцидент вызвал разную реакцию в Европе, поскольку некоторые партнеры обеспокоены ударами в Балтийском море. Он поручил правительству и военным активнее общаться с союзниками, чтобы предоставлять им достаточно информации и избегать неожиданностей.

Напомним, 21 ноября пограничная служба Финляндии заявили, что российское судно Спарта II атаковали дроны. После этого сухогруз вошел в территориальные воды Финляндии, а экипаж эвакуировали.

После атаки финские военные временно ограничивали воздушное и морское движение в восточной части Финского залива.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.