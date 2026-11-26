Оккупационные войска российской федерации 26 ноября атаковали Одессу и пригород. В результате удара был поврежден объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения.

Об этом 26 ноября сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Враг атаковал Одессу и пригород. К сожалению, в результате российского удара погиб 70-летний мужчина», – написал глава Одесской ОВА.

В частности, он уточнил, что врачи пытались спасти жизнь раненого, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – добавил Лысак.

Сейчас на местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, также сегодня российский реактивный дрон ударил по зданию Харьковского авиационного института. В результате атаки на город погибла женщина.

Количество пострадавших в Харькове уже возросло до восьми человек. Поврежден корпус ХАИ и спорткомплекс «Локомотив».

Кроме этого, российские войска в ночь на 26 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.

А на прошлой неделе россияне ударили дроном возле детского сада в Харькове. В результате атаки пострадали пять человек.

Всего российские войска в ночь на 26 ноября выпустили по Украине баллистические ракеты и 113 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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