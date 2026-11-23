Бойцы Сил обороны 23 ноября поразили НПЗ «Лукойла» в Перми в более чем 1500 километрах от границы, а также атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Татарстане.

Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«23 ноября удары Сил обороны Украины достались глубокого тыла россии. Поражен нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми и нефтеперекачивающая станция «Калейкино» в Татарстане», – говорится в заявлении ведомства.

11 ноября 2026, 11:22 Каждый третий украинец против любой паузы в ударах по российским НПЗ 31% украинцев категорически против прекращения ударов по российским НПЗ. Еще 40,5% готовы поддержать мораторий только после прекращения атак рф на украинскую энергетику.

В Генштабе подчеркнули: пермский НПЗ расположен в более чем 1500 километрах от границы Украины и отметили, что это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий рф. По данным военных, его проектная мощность составляет около 13 млн тонн нефти в год. Завод производит более 60 видов продукции и привлечен к обеспечению российской армии

«Во взаимодействии с повстанческим движением на территории рф «Черная искра», поражены три ключевые установки завода: АВТ-2, АВТ-5 и установка изомеризации», – говорится в сообщении Генерального штаба.

В тот же день Силы обороны второй раз за несколько дней ударили по нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в районе Альметьевска Республики Татарстан и поразили там четыре резервуара.

Напомним, сегодня утром мониторинговые каналы написали, что беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» вблизи Альметьевска в российском Татарстане, которая является ключевым узлом магистрального нефтепровода «Дружба».

Кроме этого, воины Сил обороны поразили сосредоточение личного состава российского подразделения «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс «Тор».

А в Ростовской области рф Силы обороны Украины в ночь на 23 ноября поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

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