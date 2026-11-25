Центральное разведывательное управление США и еще по меньшей мере две американские разведывательные службы недавно были атакованы киберпреступниками. Хакеры могли использовать ИИ.

Об этом пишет «The New York Times» со ссылкой на американских должностных лиц и других собеседников, осведомленных о ситуации.

По данным медиа, атака затронула систему анализа разведданных из открытых источников – компьютерную сеть, которая ищет разведывательную информацию в открытых несекретных материалах.

В то же время, по словам источников СМИ, секретная информация не пострадала. Кроме ЦРУ, кибератака затронула Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) и Офис директора национальной разведки США (ODNI). Один из собеседников отметил, что проблему уже устранили.

22 ноября 2026, 03:54 Хакеры связанные с рф атаковали европейских журналистов и политиков через Signal и Telegram – СМИ Хакерская группировка, связанная с ФСБ россии, проводит фишинговую кампанию против европейских журналистов, политиков и активистов.

«Не было никаких перебоев в работе критически важных систем или систем, содержащих секретную информацию», – сообщил представитель Управления директора национальной разведки.

Источники утверждают, что атаку, вероятно, осуществили хакеры с помощью инструмента для кибератак на основе искусственного интеллекта под названием Artex. Его в начале этого года выпустил китайский инженер. С тех пор исследователи по кибербезопасности связывают этот инструмент с десятками атак на компании по всему миру, в частности в Японии и Южной Корее.

В июле инструмент стал общедоступным. Изначально его разработали, чтобы помогать организациям защищаться от кибератак, однако со временем злоумышленники адаптировали его для проведения собственных операций.

Следователи пока не установили, кто стоит за взломом системы разведки из открытых источников. Однако некоторые начальные признаки, в частности использование Artex, указывают на возможную причастность Китая. По словам западных должностных лиц, китайские спецслужбы и широкая сеть подрядчиков уже много лет осуществляют кибератаки на американские государственные учреждения и компании. Пекин регулярно отрицает эти обвинения.

Как отмечается, разведданные из открытых источников могут охватывать огромные массивы коммерчески доступных данных, публикации в социальных сетях, спутниковые снимки и другие материалы из интернета. Значительная часть этой информации является общедоступной, но в нее также могут входить данные, которые продают поставщики коммерческих баз. Такие сведения могут раскрывать много чувствительной информации, особенно если совместить их с другими массивами данных.

Разведывательные службы также могут использовать эти данные вместе с другими источниками информации для подготовки аналитических выводов.

Этот взлом стал частью серии проблем в цифровой инфраструктуре США. Сейчас ФБР расследует возможное проникновение в Национальный центр криминальной информации, а Министерство сельского хозяйства отключало несколько сервисов после отдельного инцидента. Внутренняя засекреченная сеть Агентства национальной безопасности также не работала около трех дней, однако власти объяснили это установкой программных обновлений, а не кибератакой.

В то же время Администрация Дональда Трампа утверждает, что нет доказательств единой скоординированной операции против американских учреждений.

Напомним, недавно расследователи сообщили, что европейские журналисты-расследователи, политики и активисты стали мишенями фишинговой кампании, которую связывают с российской Федеральной службой безопасности. Хакеры пытаются похитить доступ к аккаунтам через поддельные приглашения в Signal и Telegram.

Также ранее в Google сообщили, что русскоязычные злоумышленники, вероятно, провели первую полностью автоматизированную кибератаку с использованием искусственного интеллекта.

А государственные сети Болгарии в течение почти пяти лет контролировались международными хакерами, которым удалось украсть по меньшей мере 130 ГБ данных – это равно более чем 62 миллионам страниц документов.

Кроме того, пророссийские киберпреступники уже сливали в даркнет личные данные главы МИД Италии Антонио Таяни, что сам политик прямо связал с поддержкой Украины со стороны Рима.

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