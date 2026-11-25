Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к депутату Бучанского районного совета Киевской области Анатолию Гриценко и его родственникам о конфискации активов.

Такое решение 19 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к депутату райсовета в Киевской области Анатолию Гриценко. По данным прокурора САП, на протяжении 2021–2025 годов депутат приобрел в собственность две квартиры, два земельных участка, частный дом под Киевом, автомобили VOLKSWAGEN TOUAREG и TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150. Часть этих активов депутат оформил на себя, а другую – на свою жену и сына. Общая стоимость имущества превышает 4,7 млн грн. В то же время анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.

«Закрыть подготовительное производство и назначить дело по иску САП к (Гриценко Максиму Анатольевичу, Гриценко Анатолию Петровичу, Гриценко Лесе Алексеевне – ред.)) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства к судебному рассмотрению по существу в открытом судебном заседании, назначенном в 09:30 17 декабря 2026 года в помещении ВАКС. Установить порядок выяснения обстоятельств по делу и порядок исследования доказательств во время рассмотрения дела следующим образом: исследовать письменные доказательства, предоставленные участниками дела; допросить свидетелей», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск к должностному лицу Госпродпотребслужбы. По данным прокуратуры, она приобрела в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска. В июле 2024 года чиновник приобрел этот автомобиль за 10 тыс. грн, а через несколько месяцев продал за 900 тыс. грн. При этом минимальная рыночная стоимость такого автомобиля составляет более 2,48 млн грн. Официальные доходы и сбережения семьи не позволяли приобрести актив даже по заниженной цене.

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