Евросоюз частично изменил переговорную позицию относительно вступления Украины, учтя требования Польши касательно защиты ее фермеров и перевозчиков.
Об этом 25 ноября сообщила польская радиостанция «RMF FM».
Изменения касаются двух переговорных кластеров, которые Украина стремится открыть до конца года. Это – сельское хозяйство и транспорт.
В новых нормах заложена возможность ограничивать доступ на рынок ЕС наиболее чувствительных украинских агропродуктов, особые условия относительно субсидий для украинских фермерских хозяйств, а также переходный период в сфере каботажа – то есть внутренних перевозок, которые выполняют иностранные перевозчики.
По словам польского дипломата, «изменения движутся в сторону наших требований». В то же время Варшава намерена дополнительно конкретизировать и усилить ряд положений.
Как узнала радиостанция, предохранителей относительно украинского аграрного сектора требует также и Франция.
Также медиа отмечает, что у Польши есть весомый рычаг влияния, поскольку для открытия и закрытия следующих этапов переговоров о вступлении нужно единогласное согласие всех стран-членов. Так что Варшава способна затормозить переговорный процесс, если расценит, что ее интересы учтены недостаточно.
Как известно, Еврокомиссия стремится открыть оба кластера – 4-й и 5-й – в переговорах с Украиной до 15 декабря. Конкретные параметры, в частности сроки переходных периодов, размеры квот на украинскую агропродукцию или условия каботажа, определят позже. Их будут рассматривать уже во время закрытия соответствующих переговорных разделов, а этот процесс может растянуться на месяцы или годы.
Украина же настаивает на недопустимости длительного вытеснения своих аграриев с европейского рынка и соглашается лишь на временные и соразмерные переходные периоды.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что членство в Евросоюзе «нужно заслужить», а сам процесс вступления Украины в ЕС является длительным и сложным.
Также недавно сообщалось, что Венгрия отозвала возражения относительно открытия последних двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.
Перед этим, 13 октября, ЕС официально открыл переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».
Кроме этого, по данным СМИ, Еврокомиссия начала готовить более осторожный план переговоров, который предусматривает закрытие лишь семи направлений в 2027 году без фиксации конкретной даты вступления.
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