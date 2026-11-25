Евросоюз частично изменил переговорную позицию относительно вступления Украины, учтя требования Польши касательно защиты ее фермеров и перевозчиков.

Об этом 25 ноября сообщила польская радиостанция «RMF FM».

Изменения касаются двух переговорных кластеров, которые Украина стремится открыть до конца года. Это – сельское хозяйство и транспорт.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

В новых нормах заложена возможность ограничивать доступ на рынок ЕС наиболее чувствительных украинских агропродуктов, особые условия относительно субсидий для украинских фермерских хозяйств, а также переходный период в сфере каботажа – то есть внутренних перевозок, которые выполняют иностранные перевозчики.

По словам польского дипломата, «изменения движутся в сторону наших требований». В то же время Варшава намерена дополнительно конкретизировать и усилить ряд положений.

Как узнала радиостанция, предохранителей относительно украинского аграрного сектора требует также и Франция.

Также медиа отмечает, что у Польши есть весомый рычаг влияния, поскольку для открытия и закрытия следующих этапов переговоров о вступлении нужно единогласное согласие всех стран-членов. Так что Варшава способна затормозить переговорный процесс, если расценит, что ее интересы учтены недостаточно.

Как известно, Еврокомиссия стремится открыть оба кластера – 4-й и 5-й – в переговорах с Украиной до 15 декабря. Конкретные параметры, в частности сроки переходных периодов, размеры квот на украинскую агропродукцию или условия каботажа, определят позже. Их будут рассматривать уже во время закрытия соответствующих переговорных разделов, а этот процесс может растянуться на месяцы или годы.

Украина же настаивает на недопустимости длительного вытеснения своих аграриев с европейского рынка и соглашается лишь на временные и соразмерные переходные периоды.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что членство в Евросоюзе «нужно заслужить», а сам процесс вступления Украины в ЕС является длительным и сложным.

Также недавно сообщалось, что Венгрия отозвала возражения относительно открытия последних двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

Перед этим, 13 октября, ЕС официально открыл переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

Кроме этого, по данным СМИ, Еврокомиссия начала готовить более осторожный план переговоров, который предусматривает закрытие лишь семи направлений в 2027 году без фиксации конкретной даты вступления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.