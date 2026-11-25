В среду, 25 ноября, вследствие российского обстрела временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова осталась без внешнего электроснабжения. Станция перешла на питание от резервных дизель-генераторов.

Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».

19 ноября 2026, 13:11 Ядерная безопасность украинских АЭС: может ли россия спровоцировать аварию ударами по энергосистеме Ольга Кошарная объяснила, какие риски для украинских АЭС создают российские удары по энергетической инфраструктуре, как станции работают без внешнего питания и преувеличивают ли угрозу ядерной аварии.

Как отмечается, в 04:28 вследствие обстрела российскими войсками правого берега Днепра отключилась линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

В настоящее время обеспечение собственных нужд атомной электростанции осуществляется за счет резервных дизель-генераторов.

«Систематические повреждения энергетической инфраструктуры вблизи ЗАЭС из-за российских обстрелов усиливают риски ядерной аварии. Единственной гарантией восстановления ядерной и радиационной безопасности является возвращение станции под полный контроль Украины и ее единственного законного оператора – АО «НАЭК «Энергоатом», – подчеркнули в компании.

Напомним, в прошлый раз Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервные дизель-генераторы в ночь на 8 ноября. Это был 16-й случай обесточивания ЗАЭС с начала 2026 года.

В начале октября сообщалось, что серия ударов по Запорожской тепловой электростанции, расположенной вблизи оккупированной ЗАЭС, повредила трансформаторы, важные для внешнего электропитания атомной станции.

А в начале сентября «Энергоатом» заявлял о критическом состоянии ядерной и радиационной безопасности на оккупированной Запорожской АЭС.

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