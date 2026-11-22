Европейские журналисты-расследователи, политики и активисты стали мишенями фишинговой кампании, которую связывают с российской Федеральной службой безопасности. Хакеры пытаются похитить доступ к аккаунтам через поддельные приглашения в Signal и Telegram.

Об этом сообщает Le Monde по результатам собственного расследования.

16 ноября 2026, 20:22 Русскоязычные хакеры запустили первую полностью автономную ИИ-атаку – СМИ Русскоязычные хакеры, по данным Google, создали систему ИИ-агентов, которая осуществила, вероятно, первую в истории полностью автоматизированную кибератаку без вмешательства человека.

По данным издания, атаки продолжаются как минимум с середины октября. Среди тех, кого пытались обмануть: журналист-расследователь Христо Грозев, один из авторов «Панамского досье» Бастиан Обермайер, трое сотрудников Le Monde и депутат французского парламента Эрик Боторель.

Схема довольно проста: злоумышленники отправляют сообщения якобы от знакомых потенциальных жертв и приглашают их на видеоконференции или в группы в Telegram. Однако ссылки ведут на поддельные страницы, где пользователей просят ввести данные для входа и коды подтверждения.

18 ноября Христо Грозев сообщил о подозрительном приглашении в Signal, которое поступило якобы от немецкого журналиста, с которым он не общался несколько лет. Подобные сообщения получили Обермайер и журналисты Le Monde.

По данным издания, одной из целей атак является получение доступа к переписке жертв. Для этого хакеры пытаются воспользоваться функцией подключения дополнительного устройства к мессенджеру.

Европейские источники Le Monde связывают фишинговую кампанию с группировкой UNC5792, которая также известна как Frontier Blizzard и Sentry Bear.

Главный аналитик Google по киберугрозам Джон Халтквист изучил технические данные атак и заявил, что их методы соответствуют деятельности этой группировки.

Американские власти связывают UNC5792 со специализированным подразделением пограничной службы ФСБ россии. Среди целей хакеров – люди, чья работа связана с освещением россии, войны против Украины и деятельности российских спецслужб.

Также злоумышленники пытались атаковать французских активистов, которые поддерживают Украину и документуют российские военные преступления, в частности депортацию украинских детей.

Напомним, недавно в Google сообщили, что русскоязычные злоумышленники, вероятно, провели первую полностью автоматизированную кибератаку с использованием искусственного интеллекта.

Ранее также стало известно, что государственные сети Болгарии на протяжении почти пяти лет контролировались международными хакерами, которым удалось украсть по меньшей мере 130 ГБ данных – это равно более 62 миллионам страниц документов.

Кроме того, пророссийские киберпреступники уже сливали в даркнет личные данные главы МИД Италии Антонио Таяни, что сам политик прямо связал с поддержкой Украины со стороны Рима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.