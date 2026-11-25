Руководителю Офиса президента Кириллу Буданову в среду, 25 ноября, должны вручить постановление о наложении штрафа за использование русского языка во время выяснения обстоятельств столкновений в Петропавловской Борщаговке. Размер штрафа составляет 3400 гривен.
Об этом рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью «Апострофу».
По ее словам, юридические процедуры по установлению факта административного правонарушения уже фактически завершены.
Ивановская пояснила, что за первое нарушение языкового законодательства можно ограничиться предупреждением. Однако в случае с Будановым она решила сразу наложить штраф, учитывая уровень его должности.
«Когда речь идет о публичном выступлении должностного лица наивысшего государственного уровня, ответственность за соблюдение закона должна быть максимальной», – пояснила Ивановская.
Языковой омбудсмен подчеркнула, что для нее принципиальное значение имеет не сумма штрафа, а сам факт привлечения высокопоставленного чиновника к ответственности.
«Языковой закон один для всех», – подчеркнула Ивановская.
После вручения постановления у Буданова будет 15 дней для уплаты штрафа. Если он не уплатит его в установленный срок, в случае принудительного исполнения постановления сумма взыскания удвоится – до 6800 гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов уплатит штраф за использование русского языка во время столкновений в Петропавловской Борщаговке на Киевщине.
По словам языкового омбудсмена, На видеозаписях из Петропавловской Борщаговки, куда впоследствии прибыл Буданов, слышно, что с участниками протеста он преимущественно общался на русском.
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