Верховная Рада приняла закон о легализации рынка криптовалют в Украине. Документ определяет правовой статус виртуальных активов, устанавливает правила работы участников рынка и вводит механизм налогообложения доходов от операций с криптовалютами.
Об этом сообщили в ВР.
За принятие соответствующего законопроекта №10225-д проголосовал 271 народный депутат.
Документ определяет правила работы с виртуальными активами и устанавливает требования к участникам рынка. Кроме того, предусматривает порядок налогообложения операций с виртуальными активами.
Как будут облагать налогом криптовалюту в Украине
Согласно тексту законопроекта, для физических лиц предусмотрен специальный режим налогообложения операций с виртуальными активами – отдельно от других доходов и инвестиционной прибыли.
Налогообложению будет подлежать прибыль, полученная по итогам календарного года, с учетом документально подтвержденных разрешенных расходов на приобретение виртуальных активов. Граждане должны будут самостоятельно декларировать такие доходы и уплачивать налоги.
В то же время налогообложению не будут подлежать:
- операции по обмену одних виртуальных активов на другие без доплаты;
- доходы от продажи виртуальных активов, если их сумма за год не превышает одной минимальной зарплаты;
- стоимость виртуальных активов, полученных вследствие их создания или безвозмездно от эмитентов либо оферентов, а также в обмен на персональные данные.
Убытки от операций с криптовалютами можно будет учитывать в следующих отчетных периодах до их полного погашения, за отдельными исключениями.
Как будут регулировать рынок криптовалют
Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, должны будут проходить авторизацию, соблюдать финансовые и организационные требования, а также обеспечивать защиту клиентов.
Кроме того, поставщиков услуг, которые работают с резидентами Украины, обяжут становиться на учет в контролирующих органах и ежегодно отчитываться об операциях с виртуальными активами. За нарушение требований предусмотрены штрафы. Функции регулятора рынка будут выполнять Национальный банк Украины и/или другой орган, определенный Кабинетом Министров.
Авторы законопроекта ожидают, что легализация рынка криптовалют будет способствовать увеличению налоговых поступлений, привлечению иностранных инвестиций, развитию цифровой экономики и снижению рисков мошенничества.
Напомним, в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов в Украине.
А в НБУ объясняли, почему выступают против использования криптовалюты в качестве платежного средства.
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