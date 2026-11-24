Российский военный корабль, находившийся в Северном море примерно в 300 километрах от побережья Англии, подозревают в глушении GPS-сигналов, из-за которого 9 ноября нарушилась спутниковая навигация примерно на 140 самолетах.

Об этом пишет The i Paper со ссылкой на анализ авиационной разведки Hexbird.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

Среди пострадавших рейсов были самолеты Ryanair из Эдинбурга в Рим, easyJet из Манчестера в египетскую Хургаду и British Airways из Лондона в Стокгольм.

По данным издания, проблемы с сигналом наблюдались около 20 минут и в целом не повлияли на выполнение рейсов. Приблизительно 40 самолетов находились в британском воздушном пространстве или вблизи него. Еще семь самолетов направили в амстердамский аэропорт Схипгол.

Аналитики Hexbird связали источник помех с одним радиопередатчиком в районе, где в то время проходили российские грузовые суда Lady R, Lady D и Maia-1 под сопровождением военного корабля россии.

Напомним, недавно сообщалось, что страны ЕС рассматривают создание нового механизма ответа на российские гибридные атаки, которые не достигают уровня вооруженного нападения. Речь идет о протоколе, который должен помочь странам ЕС координировать действия в ответ на диверсии, кибератаки, поджоги и вторжения беспилотников.

А в НАТО ранее заявили, что готовятся к новым гибридным атакам россии и усиливают обмен разведданными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.