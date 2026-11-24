Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о совместном визите в Москву для проведения мирных переговоров является несерьезным и неконструктивным.

Об этом говорится в комментарии украинского лидера изданию «Новини.Live» после пресс-конференции в Берегово.

1 июля 2026, 18:30 Наблюдайте за усатым. Колонка Леонида Швеца В последнее время заметно изменилась риторика и дипломатическая активность Александра Лукашенко, в том числе в сторону путинской россии.

Президент отреагировал на слова Лукашенко о совместном полете на переговоры с российским диктатором владимиром путиным в Москве, где он якобы выступит гарантом безопасности.

«Ну он (Лукашенко – ред.) может взять путина и прилететь с путиным вместе в Киев. И мы также гарантуем им безопасный прием», – отметил Зеленский.

При этом украинский президент также назвал несерьезным предложение Лукашенко лететь в Москву. Согласно его словам, такие неконструктивные инициативы являются лишь засорением инфопространства и не приближают завершение войны в Украине.

«Для чего Лукашенко предлагает несерьезные вещи? Мы находимся в войне, мы не можем встречаться в Москве, мы не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор», – отметил Зеленский.

Президент также отдельно прокомментировал предложение самопровозглашенного президента Беларуси относительно совместного перелета.

«Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и полететь. Ну, в Москву, для чего?», – добавил глава государства.

Как известно, еще в мае Лукашенко заявлял, что открыт к переговорам с президентом Зеленским и готов для этого встретиться «в любой точке» Украины или Беларуси.

Напомним, ранее президент Зеленский исключил возможность встречи с путиным на территории россии и назвал это играми. Он подчеркнул, что готов вести переговоры на территории нейтральной страны.

Зеленский также заявил, что Украина готова уже в ближайшее время провести возможную четырехстороннюю встречу с участием Европы, США и россии по завершению войны.

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