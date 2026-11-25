В ночь на 25 ноября российские войска атаковали город Белая Церковь в Киевской области, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. В частности, под вражескими ударами оказались гипермаркет «Эпицентр» и отделение «Новой почты».

Об этом сообщают и.о. городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

30 октября 2026, 16:21 Цена войны для «Эпицентра»: где россия уничтожила ТЦ и о каких доходах отчитывалась компания Всего с начала вторжения россияне били по Эпицентрам не менее 25 раз, из них 19 – в этом году. Убытки в результате войны превысили 1 млрд долларов. Хронология и география ударов по Эпицентрам – на инфографике «Слово и дело».

Как известно, в течение ночи в Воздушных силах ВСУ по меньшей мере трижды сообщали о реактивных дронах, летевших в направлении Белой Церкви.

«Белая Церковь под вражеской атакой. На этот раз под ударом оказалась не только критическая инфраструктура. В результате атаки повреждения получили «Эпицентр», «Новая почта» и другие объекты гражданского бизнеса. К сожалению, уже известно о том, что один человек погиб. Последствия атаки уточняются», – говорится в сообщении и.о. мэра.

Позже руководитель Киевщины уточнил, что в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе области погиб мужчина 1974 года рождения.

«Возник пожар на автостоянке. Его ликвидировали. Повреждены два грузовых автомобиля. Кроме того, повреждения получил торговый объект», – говорится в заявлении Ткаченко.

Напомним, 10 ноября под удар попал торговый центр «Эпицентр» в Кропивницком, где вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки были травмированы два человека.

При этом менее чем за сутки 25 октября российские войска атаковали торговые центры сети «Эпицентр» в четырех городах Украины – Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.

Как известно, вечером 24 ноября российские войска нанесли удары по Одесской области, в результате чего погибли мужчина и 17-летний подросток, а еще три человека получили ранения.

Также в Шевченковском районе Киева во время российской атаки упали обломки дрона, вызвав пожар в 16-этажном жилом доме. В результате падения обломков БПЛА известно о по меньшей мере двух пострадавших.

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