Российские беспилотники во вторник вечером, 24 ноября, ударили по городам Мерефа и Лозовая Харьковской области, в результате чего пострадали шесть мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, во вторник около 17:50 российские военные нанесли удар по Лозовой, предварительно, беспилотником типа «Шахед», в результате этого обстрела пострадали четверо гражданских.

«Зафиксировано попадание вблизи отделения почты. Ранения получили две женщины и двое мужчин», – сообщает облпрокуратура.

Кроме того, во вторник поздно вечером российский дрон ударил по Мерефе. Сообщается, что были повреждены по меньшей мере пять частных домовладений и пострадали два человека. Мужчина получил акубаротравму, женщина – острую реакцию на стресс.

Как известно, армия российской федерации 23 ноября атаковала город Лозовая на Харьковщине. На месте вражеского удара вспыхнул пожар, сообщалось о более чем 10 пострадавших.

Напомним, вечером 24 ноября российские войска нанесли удары по Одесской области, в результате чего погибли мужчина и 17-летний подросток, а еще три человека получили ранения.

Также в Шевченковском районе Киева во время российской атаки упали обломки дрона, вызвав пожар в 16-этажном жилом доме. В результате падения обломков БПЛА известно о по меньшей мере двух пострадавших.

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