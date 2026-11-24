Вечером 24 ноября российские войска нанесли удары по Одесской области, в результате чего погибли мужчина и 17-летний подросток, а еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

«Враг не прекращает террор мирного населения Одесщины. В результате очередных обстрелов погибли два человека: 41-летний мужчина и 17-летний парень. Еще три человека получили ранения, в частности 12-летний ребенок», – говорится в сообщении.

Согласно словам Кипера, враг повредил гражданскую инфраструктуру, частный дом, производственное здание и легковые автомобили. На местах попаданий работают все соответствующие службы.

В то же время Одесская областная прокуратура уточнила, что российские войска атаковали реактивными беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры Одесщины. В частности, повреждены частный дом, производственное помещение предприятия и четыре автомобиля. Также в ведомстве подтвердили, что в результате атаки погибли двое гражданских.

«17-летний парень и 41-летний мужчина. Также травмированы 12-летняя девочка и 50-летняя и 54-летняя женщины. Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь», – добавили в прокуратуре.

Как известно, российские оккупационные войска во вторник, 24 ноября, атаковали город Днепр. В результате вражеского удара пострадали гражданские.

Напомним, утром 24 ноября российские войска ударили БПЛА по железнодорожной станции Коростень на Житомирщине. В результате падения обломков один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также сообщалось, что в Виннице войска российской федерации атаковали гражданское предприятие и энергообъект. Есть пострадавшие.

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