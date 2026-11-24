Президент Владимир Зеленский подвел итоги своей встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, которая состоялась в Закарпатской области. По его словам, сторонам удалось добиться конкретных договоренностей.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
В частности, речь шла о поставках в Украину газа и дизельного горючего, а также о расширении использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями. Кроме того, страны планируют работать над реконструкцией существующих пунктов пропуска, созданием новых и запуском прямых железнодорожных маршрутов между Украиной и Венгрией.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено гуманитарному разминированию и расширению участия Венгрии в соответствующей коалиции.
«По всем вопросам есть конкретные договоренности. Поручили командам поработать на своем уровне, чтобы оперативно их реализовать», – написал Зеленский.
Президент также поблагодарил Мадьяра за визит в Украину, поддержку и осуждение российской агрессии.
Напомним, что Мадьяр и Зеленский встречались в Брюсселе 16 октября, где обсудили права венгерского меньшинства и прекращение войны.
Вскоре после этого Мадьяр заявил, что Венгрия не будет препятствовать транзиту украинского зерна в Западную Европу, если грузы будут только проходить по ее территории.
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