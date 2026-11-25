В Турции разбился военный вертолет AS-532, что стало вторым подобным инцидентом за месяц. В результате авиакатастрофы погибли пятеро турецких военнослужащих.

Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на турецкое Минобороны.

Как отмечается, инцидент произошел во вторник, 24 ноября, в центральной провинции страны Эскишехир. По данным Минобороны, вертолет типа AS-532 выполнял учебный полет.

«Вертолет AS-532, принадлежащий нашим ВВС, потерпел крушение после взлета из Эскишехира с целью проведения учений. Пятеро героических товарищей по оружию, служивших на борту вертолета наших ВВС, потерпевшего крушение во время учебного полета в Эскишехире, погибли», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент турецкое Минобороны не сообщило, что именно стало причиной катастрофы.

Стоит отметить, что 12 ноября в Турции также потерпел крушение военный вертолет S-70, тогда погибли четверо военнослужащих, находившихся на борту.

Напомним, во Флориде 1 ноября частный самолет Learjet 60 упал вблизи жилых домов и взорвался. Погибли все девять человек на борту. Причины катастрофы выясняются.

Кроме этого, 17 ноября в российском поселке Ягуново Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет АН-12 из-за возгорания двигателя. По предварительным данным, экипаж погиб.

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