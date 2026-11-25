Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что надеется и в дальнейшем помогать Украине гуманитарно, однако не соглашается на привязку ее финансирования к семилетнему бюджету Евросоюза.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берегово во вторник, 24 ноября.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

Согласно словам Мадьяра, Будапешт не может соглашаться с тем, чтобы семилетние планы для страны на 2028-2034 годы связывали с финансированием Украины.

«Венгрия переняла от предыдущей власти бюджет с большим дефицитом. Поэтому не может принять семилетний бюджет ЕС, связанный с Украиной. Хотя мы видим, что Украина нуждается в больших финансах, чтобы спасать человеческие жизни», – сказал венгерский премьер.

Мадьяр напомнил, что Венгрия с начала российского вторжения поддерживает Украину гуманитарно и пообещал продолжить такую поддержку в дальнейшем.

«С начала войны Венгрия поддерживает Украину гуманитарными средствами, значительными суммами. И, конечно, в дальнейшем Украина может рассчитывать на нас. Но мы уже говорили, что Венгрия сейчас находится в сложной ситуации, поскольку получила от предыдущей власти проблемный бюджет. И мы не можем согласиться с тем, чтобы Европейский Союз связывал финансирование Украины со своим семилетним бюджетом», – заявил венгерский политик.

При этом премьер Венгрии добавил, что Будапешт понимает потребность Украины в значительном финансировании для обеспечения обороны и поддержки экономики, однако страна хочет самостоятельно определять формы своей помощи.

«Со своей стороны мы поддерживаем Украину, в частности Закарпатье, медикаментами, энергетическим и инфраструктурным оборудованием, мобильными укрытиями. И мы хотели бы сохранить за собой в Европейском Союзе свободу помогать именно так, как считаем наиболее целесообразным», – резюмировал Мадьяр.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить общие расходы многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. В то же время финансирование Украины предлагали сохранить на уровне до 100 млрд евро.

В частности, премьер Чехии уже выступил против выделения 100 млрд евро Украине из бюджета ЕС.

Позже стало известно, что содокладчики Европейского парламента по вопросам следующей многолетней финансовой рамки Зигфрид Мурешан и Карла Таварес отказались поддержать проект переговорной позиции по бюджету ЕС.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что страна не будет подключаться к новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. В то же время страна продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Как известно, Зеленский подвел итоги своей встречи с Мадьяром, которая состоялась в Закарпатской области во вторник, 24 ноября. По его словам, сторонам удалось достичь конкретных договоренностей.

Стоит отметить, что после их последней встречи 16 октября Мадьяр заявил, что Венгрия не будет препятствовать транзиту украинского зерна в Западную Европу, если грузы будут лишь проходить через ее территорию.

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