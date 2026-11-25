В Шевченковском районе Киева во время российской атаки упали обломки дрона, вызвав пожар в 16-этажном жилом доме. В результате падения обломков БПЛА известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Об этом сообщают городской голова Виталий Кличко и пресс-служба ГСЧС.

Как известно, вражеские войска атаковали Киев поздно вечером во вторник, 24 ноября.

«В Шевченковском районе попадание обломков БпЛА и пожар на 1-2 этажах 16-этажного жилого дома. А также – во дворе дома. Экстренные службы направляются на место», – написал столичный мэр.

Позже Кличко уточнил, что в результате российской атаки по меньшей мере двое мирных жителей получили ранения. По его словам, обоим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В то же время в ГСЧС уточнили, что в Шевченковском районе произошло попадание БпЛА во дворе 16-этажного жилого дома.

«На уровне первого и второго этажей возникло возгорание на общей площади 50 кв. м. Поврежден фасад с 1-го по 7-й этаж, выбиты стекла в соседних домах. Спасатели обследовали квартиры и вывели людей на свежий воздух... Пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 ноября российские войска нанесли удары по Одесской области, в результате чего погибли мужчина и 17-летний подросток, а еще три человека получили ранения.

Как известно, российские оккупационные войска во вторник, 24 ноября, атаковали город Днепр. В результате вражеского удара пострадали гражданские.

А утром 24 ноября российские войска ударили БПЛА по железнодорожной станции Коростень на Житомирщине. В результате падения обломков один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также сообщалось, что в Виннице войска российской федерации атаковали гражданское предприятие и энергообъект. Есть пострадавшие.

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