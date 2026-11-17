Иран разрабатывает планы возможного применения так называемой «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне с целью ликвидации высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа. Американская разведка получила информацию о потенциальных целях и местах проведения атаки, однако признаков ее неизбежности пока нет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на семерых американских чиновников, осведомленных о разведывательных данных.

15 ноября 2026, 12:06 Иран готовит покушение на Трампа и высокопоставленных чиновников США – Israel Hayom Израильская разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о предполагаемой подготовке Ираном покушений на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации.

По словам источников, в настоящее время Тегеран, вероятно, прорабатывает различные сценарии возможных ударов, а не готовится к немедленному осуществлению атаки. В то же время полученные разведкой сведения содержат конкретные места и потенциальные цели, что заставило американские власти начать подготовку к возможным угрозам.

В Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией, однако пока не имеют подтвержденной информации о непосредственной угрозе территории США.

«Мы отслеживаем все потенциальные угрозы, но в настоящее время достоверных данных об угрозах для страны нет», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис.

Американские чиновники рассматривают новые разведданные как свидетельство готовности Ирана к возможной эскалации на фоне американских военных ударов и экономической блокады, которые оказывают значительное давление на Тегеран.

По информации CNN, в течение последней недели представители американских ведомств провели несколько совещаний по противодействию потенциальной угрозе. Кроме того, из-за опасений иранских атак Секретная служба США на прошлой неделе перевела министра финансов Скотта Бессента в жилье на территории военного объекта.

Разведка также перехватила сообщения, в которых иранская сторона утверждала, что якобы уже разместила на территории США материалы для изготовления взрывных устройств. В то же время американские чиновники расходятся в оценках достоверности этих сведений.

Источники издания предполагают, что Иран мог заранее переправить в США радиоактивные материалы или химические вещества, которые потенциально можно использовать во время атаки. Однако подтверждений наличия таких материалов в стране нет.

Как объясняют эксперты, «грязная бомба» отличается от ядерного оружия. Она представляет собой обычное взрывное устройство с радиоактивными материалами, которые рассеиваются при детонации. Основную опасность представляют сам взрыв, возможное радиоактивное загрязнение территории и паника среди населения.

Отдельное беспокойство американской разведки вызывает возможность применения Ираном химического оружия против военнослужащих США на Ближнем Востоке. По словам источников, часть американских подразделений не имеет достаточного защитного оборудования и подготовки для противодействия таким атакам.

Из-за этого американские ведомства также разрабатывают меры для защиты дипломатического и разведывательного персонала в регионе.

Представительство Ирана при ООН отвергло обвинения относительно возможного применения химического оружия, назвав их ложными и сфабрикованными. В то же время иранская сторона прямо не прокомментировала информацию о вероятной подготовке подрыва «грязной бомбы».

Напомним, недавно израильская разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о вероятной подготовке Ираном покушений на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации. По данным медиа, в Вашингтоне усилили меры безопасности.

А 14 ноября сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность не возобновлять масштабные удары по Ирану, если Тегеран или поддерживаемые им хуситы не будут прибегать к новым провокациям. Окончательного решения относительно дальнейших военных действий США не приняли.

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