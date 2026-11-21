Европу на предстоящих переговорах с Украиной, США и россией будут представлять пять стран, два представителя Евросоюза и представитель НАТО.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 21 ноября.

19 ноября 2026, 22:27 Мирные переговоры с участием Украины, Европы, США и россии могут состояться в ОАЭ Украина обсудит с представителями Трампа формат следующих мирных переговоров. Мерц назвал возможным местом встречи ОАЭ.

По словам главы государства, в европейскую переговорную группу войдут представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши.

Кроме того, к переговорам присоединятся два представителя Европейского Союза – от Европейской комиссии и Европейского совета, а также один представитель НАТО.

«Вот эта группа будет представлять всю Европу», – подчеркнул Зеленский.

Президент объяснил, что европейские государства, в том числе не входящие в ЕС, сначала будут согласовывать между собой и с Украиной общую повестку дня. После этого сформированную позицию будут представлять участники переговорной группы.

Зеленский также сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают проведение переговоров с участием четырех сторон – Украины, Европы, США и россии. По его словам, американские представители заявили, что Москва также не возражает против такого формата.

Напомним, 19 ноября Зеленский сообщил о подготовке переговоров Украины, Европы, США и россии, которые могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент подчеркнул необходимость полноценного участия европейских стран в переговорном процессе.

Также сообщалось, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином путин пригласил представителей Европы приехать в Москву. В частности, в Эстонии и Германии уже ответили на приглашение путина на переговоры в Москву.

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