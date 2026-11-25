С начала 2026 года российская армия потеряла более 432 тысяч военных, превысив показатель за весь 2024 год, который до сих пор был самым высоким за время войны. В то же время до конца текущего года остается еще более пяти недель.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Как отмечается, по состоянию на 24 ноября потери личного состава российской армии с начала 2026 года достигли 432 519 человек. Для сравнения, за весь 2024 год противник потерял 430 790 военных.
В Генштабе отметили, что потери российской армии в этом году почти равны совокупной численности населения четырех регионов рф:
- Ненецкого автономного округа;
- Чукотского автономного округа;
- Магаданской области;
- Республики Алтай.
В общей сложности в этих регионах проживают около 434 тысяч человек, а их совокупная площадь составляет около 1,5 млн квадратных километров, что почти в 2,5 раза превышает площадь Украины.
«За каждой цифрой — ежедневная работа украинских воинов: пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотных систем, танкистов, летчиков и других. Они срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют рф платить все более высокую цену за свою войну», – подчеркнули в Генштабе.
Напомним, накануне стало известно, что российская федерация во время боев за Покровск в Донецкой области потеряла погибшими более 100 тысяч военнослужащих. В целом в боях в Донецкой области погибло больше российских военных, чем СССР потерял убитыми во время штурма Берлина в 1945 году.
Также недавно постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми в войне против Украины. В то же время в оккупационную армию удается привлекать лишь 20–25 тысяч новобранцев в месяц. При таких темпах потери российских войск приближаются к показателям Второй мировой войны.
В то же время, чтобы скрыть реальные масштабы потерь, Кремль закрывает госстатистику, засекречивает суды и преследует за съемку могил.
Тем временем Башкортостан стал первым регионом, который официально признал уменьшение количества желающих подписывать контракт с Минобороны.
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