Более 11 тысяч почти из 100 стран: СМИ раскрыли масштабы потерь иностранных наемников рф

В засекреченных документах Росстата журналисты обнаружили информацию о гибели более 11 тысяч иностранных граждан в войне против Украины. Среди них – около 3 700 граждан и уроженцев Украины, а также сотни выходцев из африканских стран.

Всего, как информирует «Bloomberg», в российских реестрах фигурируют люди почти из 100 государств мира.

Доступ к конфиденциальным данным российской Федеральной службы государственной статистики получили белорусская хакерская группа «Cyber Partisans» и украинская группировка «Silent Crow».

В базе содержится 11 335 миллионов свидетельств о смерти. В частности, указаны место рождения, гражданство и место смерти человека.

2 октября 2026, 14:02 Цена вторжения: потери армии рф сравнялись с количеством населения Екатеринбурга Димитровград, Сургут, Тверь, Калуга, Екатеринбург. На инфографике «Слово и дело» – потери россии в войне по сравнению с населением русских городов.

Гибель этих людей связали с войной в период с 24 февраля 2022 года до конца августа 2026-го. К этому количеству причислили людей, которые родились за пределами россии или имели иностранное гражданство. Связь с вооруженным конфликтом определяли по специальным кодам или словам как «военная операция», «обстрел» или «беспилотники».

Около 3700 погибших были гражданами Украины или родились на ее территории после провозглашения независимости в 1991 году. Большинство из тех, чьи адреса удалось установить, проживали на временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

Примерно 80% остальных погибших – происходили из других бывших советских республик. А более 6000 человек родились за пределами россии, но на момент смерти имели российское гражданство.

Отдельную категорию составляют почти 300 граждан россии, родившихся в Германии до 1992 года. Они также попали в выборку из-за иностранного места рождения.

12 ноября 2026, 08:50 Кремль скрывает реальные потери на войне, закрывая базы данных и преследуя за фото могил – СМИ Кремль скрывает потери армии рф, засекречивает статистику и преследует за фото могил военных. Журналисты установили имена почти 283 тысяч погибших.

Подавляющее большинство людей в реестре – мужчины. Среди погибших журналисты нашли информацию о 159 женщинах. Из них 154 проживали на оккупированных россией территориях Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что общее количество зарегистрированных россией смертей, связанных с войной, составляет около 400 тысяч. В то же время количество погибших иностранцев росло вместе с общими потерями: если в 2022 году зафиксировали примерно 630 таких смертей, то в 2025-м – уже более 5500.

Также обнародованные данные указывают на смену стран, откуда россия привлекала иностранцев в армию. В 2023-2024 годах больше всего погибших было среди граждан Непала, в 2024-2025 годах – Шри-Ланки и Китая. Зато с конца 2025 года выросло количество погибших из Колумбии, Кении и Нигерии.

По данным медиа, среди погибших было около 340 выходцев из африканских стран, а большинство этих смертей приходится на период с 2025 года. Больше всего погибших происходили из Египта, Камеруна, Нигерии, Кении и Ганы.

В то же время издание отмечает, что эта статистика, вероятно, не отражает полного количества погибших иностранцев. В базе нет ни одной смерти гражданина Северной Кореи, хотя Пхеньян отправил тысячи военных на помощь россии.

Как известно, Кремль усиливает попытки скрыть реальные масштабы потерь армии рф в войне против Украины. Однако, по данным независимых журналистов, удалось установить имена почти 283 тысяч погибших российских солдат.

Также в НАТО сообщали, что потери российской армии за прошлый месяц составили более 50 тысяч военных, тогда как украинские – около 5 тысяч.

А по состоянию на начало октября общие потери армии рф превысили 1,5 миллиона военных. Для сравнения, это все население Екатеринбурга – четвертого по численности города рф.

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