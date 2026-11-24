Вечером во вторник, 24 ноября, в Днепре исчезло электроснабжение после обстрела города армией российской федерации.

Об этом сообщает ТСН.

«Во многих районах Днепра после вечерней атаки россиян пропал свет», – говорится в публикации.

До этого сообщалось, что из-за из-за проблем с электроснабжением в городе полностью остановился электротранспорт – трамваи и троллейбусы прекратили движение.

Пассажиры вынуждены пользоваться автобусами, из-за чего на остановках уже образовались большие очереди.

Напомним, накануне сообщалось, что в течение двух дней российские войска атаковали четыре энергетических объекта в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждено оборудование, на нескольких объектах возникли пожары.

Ранее эксперт Геннадий Рябцев в комментарии «Слово и дело» рассказал, что россия пытается превратить удары по энергетической инфраструктуре в войну на истощение отдельных регионов. Он объяснил, какие области наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.