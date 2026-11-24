Российская федерация во время боев за Покровск в Донецкой области потеряла погибшими более 100 тысяч военнослужащих. В целом в боях в Донецкой области погибло больше российских военных, чем СССР потерял убитыми во время штурма Берлина в 1945 году.

Об этом свидетельствуют данные расследования изданий «Проект» и «Агентство. Новости», собранные на основе утечки базы данных «Росстата».

Таким образом, захват районного центра, который был ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донецкой области, стоил российским войскам больше, чем штурм Берлина подразделениями Красной армии в апреле–мае 1945 года, где, по оценкам, погибло около 80 тысяч советских военных.

Непосредственно в пределах Покровска, где до войны проживали около 60 000 человек, ВС россии потеряли погибшими примерно 5000 солдат, а по меньшей мере 100 000 были убиты в Покровском районе.

12 ноября 2026, 13:35 Более 11 тысяч почти из 100 стран: СМИ раскрыли масштабы потерь иностранных наемников рф Журналисты нашли данные о гибели более 11 тысяч иностранных граждан в войне рф против Украины. Среди них – представители африканских стран и Китая.

Журналисты отмечают, что данные о месте смерти Росстат получает с большим опозданием, из-за чего реальное количество смертей может быть значительно больше.

В целом во время попыток «завоевания Донбасса» за 4,5 года боев россияне могли потерять погибшими около 325 000 человек (по состоянию на сентябрь 2026 года). Таких больших потерь не было ни в одной наступательной операции СССР во время Второй мировой войны, отмечает «Проект».

Так, по подсчетам журналистов на основе реестров смертей, в ходе боев за Авдеевку погибли по меньшей мере 19 000 российских военных. До войны в городе проживало около 32 000 человек. В Марьинке (10 000 человек довоенного населения) были убиты по меньшей мере 11 000 солдат ВС рф, а в боях за Курахово (18 000 человек) – 11 000 военных.

Кроме этого, по оценке «Проекта», в базе Росстата непосредственно зафиксировано 474 000 таких смертей. С учетом задержек при регистрации данных их число к сентябрю могло достичь 573 000.

В среднем с февраля 2022 до сентября 2026 года на войне против Украины погибал один российский военный каждые пять минут, а война стала самой распространенной причиной смерти мужчин трудоспособного возраста в россии.

Напомним, недавно постоянный представитель США при ООН Майк Волц заявил, что россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми в войне против Украины. В то же время в оккупационную армию удается привлекать лишь 20–25 тысяч новобранцев в месяц. При таких темпах потери российских войск приближаются к показателям Второй мировой войны.

В то же время, чтобы скрыть реальные масштабы потерь, Кремль закрывает госстатистику, засекречивает суды и преследует за съемку могил.

Тем временем Башкортостан стал первым регионом, который официально признал уменьшение количества желающих подписывать контракт с Минобороны.

Кроме этого сообщалось, что в первой трети ноября 2026 года ежесуточные потери россиян не падали ниже двух тысяч человек, поэтому месяц имеет все шансы стать рекордно смертоносным для армии рф за всю полномасштабную войну.

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