Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми в войне против Украины. В то же время в оккупационную армию удается привлекать лишь 20–25 тысяч новобранцев в месяц. При таких темпах потери российских войск приближаются к показателям Второй мировой войны.

Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью Fox News.

12 ноября 2026, 17:50 Закон «килл-зоны»: в ноябре россия может потерять в Украине целую армию Общие потери российской федерации в Украине в ноябре могут превысить 70 тысяч военнослужащих.

По словам американского дипломата, сейчас россия теряет около тысячи военных ежедневно. Он отметил, что это значительно больше, чем советская армия теряла во время войны в Афганистане, а общие масштабы приближаются к потерям во Второй мировой войне.

«На данный момент, по данным, которые у нас есть, россияне набирают от 20 до 25 тысяч новых новобранцев в месяц. Они теряют от 30 до 35 тысяч в месяц убитыми. Это в разы больше, чем они теряли в Афганістані, и приближается к их потерям во Второй мировой войне – по тысяче в день», – заявил Уолтц.

Он также отметил, что Украина и россия истощены длительными боевыми действиями, а ни одна из сторон не сможет бесконечно поддерживать нынешние темпы войны.

По мнению Уолтца, завершить войну военным путем невозможно, поэтому необходимо искать дипломатическое решение. Он добавил, что президент США Дональд Трамп остается настроенным достичь договоренностей, которые позволят прекратить боевые действия.

«Это ужасная война, и президент остается преисполненным решимости найти определенную конструкцию соглашения, которая ее завершит, поскольку ни одна из сторон не может выдержать эту войну на истощение. Ее невозможно выиграть военным путем. Она должна завершиться дипломатически», – подытожил американский дипломат.

Напомним, за данными генсека НАТО Марка Рютте, армия рф ежемесячно теряет более 40 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными, что можно сравнить с потерями США за 14 лет войны во Вьетнаме.

Также сообщалось, что чтобы скрыть реальные масштабы потерь, Кремль закрывает госстатистику, засекречивает суды и преследует за съемку могил.

Тем временем Башкортостан стал первым регионом, который официально признал уменьшение количества желающих подписывать контракт с Минобороны.

Кроме этого сообщалось, что в первой трети ноября 2026 года ежесуточные потери россиян не падали ниже двух тысяч человек, поэтому месяц имеет все шансы стать рекордно смертоносным для армии рф за всю полномасштабную войну.

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