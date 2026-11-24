Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на Закарпатье, сегодня, 24 ноября.

Об этом 24 ноября сообщил лидер Венгрии на своей странице в соцсети Фейсбук.

«Сегодня я отправляюсь на Закарпатье, где проведу переговоры с президентом Украины и встречусь с лидерами венгерской общины», – написал Мадьяр.

13 апреля 2026, 17:03 Сказка о Драконе и Мадьяре: главный вызов для Венгрии после поражения Орбана на выборах Петер Мадьяр победил Виктора Орбана и партию «Фидес», которые шестнадцать лет управляли Венгрией. «Слово и дело» рассказывает, почему ему это удалось и какой главный вызов стоит перед новым премьер-министром.

Также он планирует встретиться с лидерами венгерской общины и посетить несколько венгерских учреждений вместе с вице-премьером, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.

Это первый визит премьера Венгрии в Украину с 2015 года, добавил Мадьяр.

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в ближайшее время планирует посетить Закарпатье. По его словам, он хочет лично передать местным венграм послание от их исторической родины.

Также президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обсуждали возможность проведения двусторонней встречи в конце ноября.

Как известно, Мадьяр и Зеленский встречались в Брюсселе 16 октября, где обсудили права венгерского меньшинства и прекращение войны.

Вскоре после этого Мадьяр заявил, что Венгрия не будет препятствовать транзиту украинского зерна в Западную Европу, если грузы будут только проходить по ее территории.

Также недавно стало известно, что Венгрия в ближайшие дни может согласовать открытие двух последних переговорных кластеров Украины с ЕС. Будапешт попросил дополнительное время для принятия решения.

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