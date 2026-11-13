Зеленский и Мадьяр обсудили возможность проведения новой встречи на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обсудили возможность проведения двусторонней встречи на Закарпатье в конце ноября.

Об этом венгерский премьер рассказал в эфире Kossuth rádió, цитирует издание Telex.

Согласно словам Мадьяра, возможность новой встречи он обсудил с Зеленским во время разговора в Дублине, где 12 ноября состоялся саммит Европейского политического сообщества. Он подчеркнул, что беседа Зеленского и Мадьяра в ирландской столице длилась примерно 10–15 минут.

Кроме украинского лидера, Мадьяр пообщался там с премьер-министром Люксембурга, президентом Швейцарии и премьер-министром Ирландии.

Мадьяр уточнил, что встреча может состояться не в столицах двух государств, а на Закарпатье.

«Мы обсудили с господином президентом возможность встречи, но речь идет не о Будапеште и не о Киеве, а о том, что возникло в разговоре, – о Закарпатье», – заявил он.

Политик отметил, что министры иностранных дел сейчас обсуждают, удастся ли провести эту встречу до конца ноября.

Стоит отметить, что впервые лидеры обсуждали формат двусторонней встречи еще в июле во время короткого разговора в Анкаре.

Как известно, Мадьяр и Зеленский встретились в Брюсселе 16 октября, где обсудили права венгерского меньшинства и прекращение войны.

Впоследствии после этого Мадьяр заявил, что Венгрия не будет препятствовать транзиту украинского зерна в Западную Европу, если грузы будут только проходить по ее территории.

Напомним, ранее Венгрия блокировала продвижение Украины в ЕС из-за претензий относительно прав венгерского национального меньшинства. После изменений в украинском образовательном законодательстве Будапешт согласовал открытие двух переговорных кластеров 13 октября.

А недавно стало известно, что Венгрия в ближайшие дни может согласовать открытие двух последних переговорных кластеров Украины с ЕС. Будапешт попросил дополнительное время для принятия решения.

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