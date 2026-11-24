Суспильне Мовлення объявило имена 18 участников Национального отбора на Евровидение-2027, которые претендуют на право представить Украину на международном песенном конкурсе в Болгарии.
Лонглист презентовали 24 ноября во время трансляции на YouTube.
Участников отобрали музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров (Pianoбой) и команда Суспильного Мовлення из числа 217 полученных заявок.
В лонглист Нацотбора на Евровидение-2027 вошли:
- ANKA (Анна Корченова);
- Epolets;
- FOLKULAKA;
- GANNA;
- Hits Factory;
- MELOS;
- MIA RAMARI;
- Povin' (Вероника Степаненко);
- SKYLERR (Валерия Кудрявец);
- SPOKUSY;
- STASYA;
- Влад Дарвин;
- Yagody;
- YAKAYA (Яна Милевская);
- Yarima (Мария Коваленко);
- Кажанна (Анна Макиенко);
- дуэт «Солидные люди»;
- Уляна Шуба.
В этом году Суспильне расширило максимальное количество участников лонглиста с 12 до 18. Соответствующие изменения в правила Нацотбора утвердили 9 ноября по инициативе Дмитрия Шурова.
Всего заявки на участие в Нацотборе подали 201 артист и коллектив, среди которых – 153 сольных исполнителя и 48 групп. Заявки также поступали из-за рубежа, в частности из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.
Напомним, Евровидение-2027 состоится 15 мая в болгарском Бургасе. По данным болгарских СМИ, правительство страны планирует направить на организацию конкурса 20 миллионов евро. Дополнительное финансирование предоставят город-хозяин, Европейский вещательный союз и коммерческие партнеры.
15 сентября в Украине начался прием конкурсных заявок на участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2027. Подать заявку можно было до 2 ноября включительно, а победителя отбора определят в феврале следующего года.
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