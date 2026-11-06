Венгрия может в ближайшие дни согласовать открытие последних кластеров Украины с ЕС – Качка

Венгрия может уже в ближайшие дни согласовать открытие двух последних переговорных кластеров относительно вступления Украины в Европейский Союз. В настоящее время Будапешт попросил дополнительное время для согласования своей позиции по вопросам экологии, энергетики и сельского хозяйства.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Тарас Качка в интервью Радио Свобода.

4 ноября 2026, 01:49 Украина рассчитывает открыть до конца года все переговорные кластеры о вступлении в ЕС – Корецкий На данный момент Украина открыла четыре переговорных кластера с Евросоюзом, а остальные Киев рассчитывает открыть уже до конца текущего года.

По его словам, Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая попросила еще несколько дней для принятия решения об открытии последних двух переговорных кластеров.

«Надеемся, что в ближайшие дни для них будет комфортно дать зеленый свет. Действительно, это единственное государство, которое говорит, что ей нужно еще несколько дней… Надеюсь, что, в принципе, как было договорились, так это все и реализуется», – отметил дипломат.

Качка уточнил, что речь идет именно о ближайших днях ноября, однако конкретной даты согласования пока нет.

Комментируя планы Украины завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года, посол подчеркнул, что такой срок остается реалистичным, несмотря на задержки с проведением отдельных реформ, в частности в сфере верховенства права.

По его словам, у Украины есть потенциал выполнить необходимые задачи в течение года или полутора при условии быстрой мобилизации усилий. В качестве примера дипломат привел Литву и Словакию, которые смогли завершить переговоры о вступлении в Евросоюз менее чем за три года.

Качка также призвал сосредоточиться на практическом внедрении европейских норм, а не тратить время на дискуссии об их необходимости.

«Должны консолидироваться внутри страны, меньше тратить времени на дебаты, что нужно и не нужно. Потому что 99% задач, которые есть в рамках вступления в ЕС, – известны. Относительно них есть понимание, что это нужно сделать. Поэтому это действительно нужно просто сделать», – подчеркнул он.

Напомним, во вторник, 13 октября, ЕС открыл переговоры по вступлению Украины по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

Венгрия блокировала продвижение Украины в ЕС из-за претензий к правам венгерского национального меньшинства. После изменений в украинское образовательное законодательство Будапешт согласовал открытие двух переговорных кластеров 13 октября.

Однако 20 и 27 октября венгерская сторона не поддержала согласование результатов проверки украинского законодательства на соответствие нормам ЕС по двум последним кластерам.

Как сообщали СМИ, Европейская комиссия готовит более осторожный план переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Документ предусматривает завершение переговоров только по семи направлениям в 2027 году без определения конкретной даты членства.

А ранее «Слово и дело» сравнило темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС самой Венгрии, а также Польши, Словакии и Румынии.

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