Российские оккупационные войска во вторник, 24 ноября, атаковали город Днепр. В результате вражеского удара пострадали гражданские.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

По информации местных властей, пострадали по меньшей мере четыре человека, им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, как рассказал Ганжа, в городе поврежден многоэтажный дом.

Напомним, утром 24 ноября российские войска ударили БПЛА по железнодорожной станции Коростень на Житомирщине. В результате падения обломков один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также сообщалось, что в Виннице войска российской федерации атаковали гражданское предприятие и энергообъект. Есть пострадавшие.

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