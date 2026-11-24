Верховная Рада, 24 ноября, поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении декларирования для сотрудников СБУ и разведки, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

За законопроект номер 16220 проголосовали 287 народных депутатов, сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Изменения касаются сотрудников СБУ, Нацгвардии, ГПСУ, УГО, Госспецсвязи, которые не принимают участия в боевых действиях. В случае голосования за законопроект во втором чтении соответствующие категории военных должны подать декларации уже за текущий год.

20 ноября 2026, 14:36 Каждый девятый законопроект Зеленского в Раде – о мобилизации и военном положении Президент Зеленский внес в Верховную Раду 387 законопроектов, 44 из которых продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Документ предусматривает, что военнослужащие, которые принимают участие в боевых действиях, должны подать декларации в течение 90 календарных дней после прекращения или отмены военного положения, прекращения участия в боевых действиях или увольнения со службы», – отметили в Верховной Раде.

Как известно, проект закона президент Владимир Зеленский подал в парламент 9 ноября как неотложный. Это было сделано на фоне расследований антикоррупционных органов против отдельных должностных лиц СБУ. Его цель – усилить финансовый контроль и в то же время сохранить гарантии для военнослужащих, которые из-за участия в боевых действиях не могут своевременно подать декларации.

Также документ предусматривает усовершенствование правил ограничения публичного доступа к декларациям отдельных военнослужащих из соображений безопасности и возобновление открытого доступа после исчезновения соответствующих оснований.

Кроме этого, предлагается обязать военнослужащих, которые не подали декларации за периоды после 2021 года, сделать это в течение 90 календарных дней после вступления закона в силу, за исключением определенных законопроектом категорий.

Необходимость изменений в проекте объясняют тем, что действующее законодательство распространяет отсрочку декларирования на широкий круг военнослужащих независимо от их непосредственного участия в боевых действиях. Это приводит к задержке финансового контроля и накоплению неподанных деклараций за несколько отчетных периодов.

Напомним, президент Владимир Зеленский 9 ноября направил в парламент законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины на фоне нового расследования НАБУ «Карфаген».

Перед этим Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно принять законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины. Также глава государства анонсировал новые кадровые решения в СБУ после расследования дела «Карфаген».

Также стало известно, что за январь–сентябрь 2026 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило 653 полные проверки деклараций. Сотрудники агентства не выявили никаких нарушений только в четырех декларациях, причем в 368 случаях заявлено о признаках недостоверных сведений на 2,618 миллиарда гривен.

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