Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на выезд в Германию народному депутату Анне Скороход и продлил ее обязанности. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет ее во взяточничестве.

Такие решения 17 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата ВАКС определила 4 млн грн залога нардепу Скороход. На нее возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелем и другим обвиняемым Сергеем Капацыным; сдать на хранение заграничные паспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца, а сама Скороход попросила разрешение на выезд за границу.

«Предоставить разрешение обвиняемой (Скороход – ред.) в уголовном производстве на выезд за границу в город Берлин, Федеративная Республика Германия, с 18 ноября по 26 ноября 2026 года включительно... Продлить, сроком на 2 месяца, обвиняемой обязанности. Постановление имеет срок действия с 17 ноября 2026 года по 17 января 2027 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Анне Скороход, ее помощнику и еще одному лицу. По версии следствия, они предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос относительно применения санкций к компании-конкурентке. Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО. «Гарантом» принятия такого решения была нардеп.

После уплаты части средств, а именно $125 тысяч, которые передавались через оформление расписок о займе, «клиент» получил заверения, что эти деньги получат должностные лица СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков как подтверждение их действий. Несмотря на предоставление неправомерной выгоды, фактической передачи денежных средств должностным лицам СНБО не произошло и, соответственно, не было принято нужное решение о санкциях.

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