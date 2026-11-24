Президент Владимир Зеленский считает, что россия должна быть максимально заинтересована во вступлении Украины в НАТО. По его словам, членство в Альянсе сделает невозможным для Киева возвращение оккупированных территорий военным путем.

Заявление Зеленского прозвучало во время интервью Bloomberg.

16 ноября 2026, 12:50 Может ли Украина вступить в НАТО в обмен на Донбасс: что стоит за предложением США Алексей Буряченко объяснил, зачем США зондируют возможность обмена Донбасса на членство Украины в НАТО и почему россии недостаточно отказа Киева от вступления в Альянс.

Президент отметил, что опасения владимира путина по поводу возможного военного реванша Украине противоречат его заявлениям против членства страны в НАТО.

«Если он думает, что Украина готова к военному реваншу, то он должен быть заинтересован в НАТО больше, чем кто-либо в мире. Потому что, если Украина в НАТО, мы не сможем вернуть свои территории с оружием в руках. Иначе мы потеряем всех партнеров. Украина на это не пойдет – чтобы не потерять партнеров, которые нам помогали и помогут», – сказал Зеленский.

Он также отверг утверждения Кремля о том, что прекращение огня на несколько месяцев якобы позволит украинской армии провести ротацию и перевооружиться. По словам Зеленского, настоящая цель путина – истощить Украину зимой.

Напомним, недавно Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты впервые подняли вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на выход украинских войск из Донбасса. В то же время конкретного предложения на данный момент нет, а Киев продолжает обсуждать с партнерами комплексные гарантии безопасности.

Президент также говорил о том, что полноправное членство Украины в НАТО могло бы стать альтернативой гарантиям безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора.

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