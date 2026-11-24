Президент Владимир Зеленский считает, что россия должна быть максимально заинтересована во вступлении Украины в НАТО. По его словам, членство в Альянсе сделает невозможным для Киева возвращение оккупированных территорий военным путем.
Заявление Зеленского прозвучало во время интервью Bloomberg.
Президент отметил, что опасения владимира путина по поводу возможного военного реванша Украине противоречат его заявлениям против членства страны в НАТО.
«Если он думает, что Украина готова к военному реваншу, то он должен быть заинтересован в НАТО больше, чем кто-либо в мире. Потому что, если Украина в НАТО, мы не сможем вернуть свои территории с оружием в руках. Иначе мы потеряем всех партнеров. Украина на это не пойдет – чтобы не потерять партнеров, которые нам помогали и помогут», – сказал Зеленский.
Он также отверг утверждения Кремля о том, что прекращение огня на несколько месяцев якобы позволит украинской армии провести ротацию и перевооружиться. По словам Зеленского, настоящая цель путина – истощить Украину зимой.
Напомним, недавно Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты впервые подняли вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на выход украинских войск из Донбасса. В то же время конкретного предложения на данный момент нет, а Киев продолжает обсуждать с партнерами комплексные гарантии безопасности.
Президент также говорил о том, что полноправное членство Украины в НАТО могло бы стать альтернативой гарантиям безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора.
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