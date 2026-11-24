Высший антикоррупционный суд продлил до 19 февраля 2027 года срок расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего главы Государственного агентства резерва Дмитрия Бабака, экс-генерального директора государственной организации «Комбинат «Прогресс» Богдана Мильяра и других в завладении 36 млн грн.

Такое решение 16 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве до двенадцати месяцев, то есть до 19 февраля 2027 года», – говорится в решении.

Ранее суд взял под стражу подозреваемого организатора этой схемы Игоря Кривенко. Альтернативой ему определили 15 млн грн залога.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем участникам преступной схемы по завладению средствами государственного предприятия, находящегося в сфере управления Госрезерва. Осенью 2022 года лица разработали схему завладения средствами, которые госпредприятие получало за складские услуги.

Схема заключалась в предоставлении складских площадей подконтрольным частным компаниям под видом услуг по хранению. Должностные лица ГП заключали с этими фирмами фиктивные договоры и вносили заведомо ложные сведения в акты приема-передачи. Согласно документам площадь арендованных помещений была значительно меньше, чем использовалась фактически. В дальнейшем подконтрольные компании сдавали значительно большие площади складских помещений реальному сектору экономики.

Такие действия привели к нанесению около 36 млн грн убытков. Эти средства участники схемы обналичивали и распоряжались ими по собственному усмотрению.

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