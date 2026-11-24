Украина объявит демарш Международному агентству по атомной энергии из-за решения назначить подсанкционного российского чиновника Алексея Ферапонтова заместителем генерального директора организации.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

20 ноября 2026, 12:23 Российское влияние в МАГАТЭ: чем это грозит Украине и Запорожской АЭС Эксперт Ольга Кошарная объяснила, чем опасно возможное назначение россиянина на ключевую должность МАГАТЭ, как россия использует международные структуры для влияния и может ли Украина противодействовать этому.

По его словам, чиновник из рф был непосредственно замешан в попытках легализовать захват российскими войсками Запорожской АЭС.

Сибига назвал это кадровое решение абсурдным, подчеркнув, что к руководству МАГАТЭ фактически приобщили соучастника одного из самых больших случаев присвоения имущества и серьезных преступлений против ядерной безопасности.

«Такая слабость и отсутствие ценностей, конечно, не то, что нужно миру во время кризиса, когда принципиальное лидерство необходимо для соблюдения целей и принципов Устава ООН. Я поручил нашим дипломатам донести нашу позицию через официальный демарш и ноту протеста», – подытожил глава МИД.

Напомним, ранее Андрей Сибига прокомментировал возможное выдвижение экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на должность генсека ООН.

А недавно Сибига ответил на требования путина относительно нового порядка безопасности в Европе.

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